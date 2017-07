Råvarer: Prisstigninger på olie og industrimetaller

Relateret indhold Artikler

Priserne på olie og industrimetaller stiger mandag morgen, mens ædelmetallerne presses af stigende renter.



For oliemarkedets vedkommende har priserne mandag morgen genvundet lidt af det tabte fra sidste uge, da de faldt 3 pct. i slutningen af sidste uge.



Markederne er dog fortsat under pres fra høj boreaktivitet i USA og rigelige forsyninger fra oliekartellet Opec.



Markedsdeltagerne ser nu frem mod ugens lageropgørelser fra de amerikanske myndigheder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 47,10 dollar mod 46,75 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 44,65 dollar mod 44,15 dollar fredag eftermiddag.



På guldmarkedet er prisen på retur på grund af pres fra de fortsat stigende amerikanske renter.



Mandag morgen koster en ounce guld 1212 dollar mod 1210 dollar per ounce fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5859 dollar mod 5851 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS