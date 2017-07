Det danske aktiemarked ligger ved åbningen onsdag omkring uændret med Chr. Hansen i klart grøn og i C20-toppen efter et overordnet set bedre end ventet regnskab for tredje kvartal.



De amerikanske aktiefutures ligger med blandet tendens



Det danske eliteindeks, C20 Cap, stiger marginalt - 0,01 pct. - efter 15 minutters handel til 1154,49.



Ingredienskoncernen Chr. Hansen leverede regnskab for tredje kvartal 2016/17 inden fondsbørsen åbning. Koncernen kom stærkere end forudset igennem kvartalet, idet driftsoverskuddet var bedre end ventet, og det samme var tilfældet med den organiske vækst og for EBIT-marginen.



Et salg på 278,4 mio. euro mod de ventede 278,2 mio. euro og et EBIT-overskud på 81,6 mio. euro mod de ventede 79,0 mio. euro samt en organiske vækst på 10 pct. mod konsensus på 8,6 pct. virker imponerende. Og med en EBIT-margin på 29,3 pct. mod konsensus om 28,5 pct. samt et løft af den nedre del af forventninger til væksten kan aktien få yderligere medvind oven på tirsdagens plus på 1,4 pct. til 474,70 kr.



Markedet takserer regnskabet til en stigning på 2,7 pct. til 487,10 kr.



Novo Nordisk har været under analytikerluppen hos Bernstein, der har sat det langsigtede kursmål op med 10 kr. til 275 kr. Anbefalingen er fortsat "marketperform", fremgår det af data fra Bloomberg News. Samtidig er koncernen ifølge Jyllands-Posten udsat for pres ærkerivalen Sanofi i de afgørende prisforhandlinger i USA. Novo Nordisk falder beskedne 0,04 pct. til 277,30.



De to nordiske storbanker Danske Bank og Nordea placerer sig i hver sin ende af C20 - begge uden tunge selskabsnyheder. Danske Bank stiger 0,3 pct. til 258,10, og Nordea falder 0,3 pct. til 84,45 kr.



Uden for C20 falder Nets 0,3 pct. ved åbningen til 147 kr. Der er dog fortsat fokus på Nets, efter at det i weekenden kom frem, at kapitalfonde har vist interesse for at købe selskabet af børsen. Det har de to foregående dage fået kursen til at stige, og tirsdag toppede aktien introduktionsniveauet 150 kr. Desuden er der interesse for engelske Worldpay fra to amerikanske industrielle partnere, der undersøger muligheden for at overtage aktiekapitalen - betalingsselskabet Vantiv og storbanken JPMorgan, hvilket tyder på konsolideringstendenser i betalingsservice-industrien.



Neurosearch har opjusteret forventninger og ser nu et underskud af primær drift i størrelsesordenen 2,3–3,3 mio.kr. mod tidligere 4,5–5,5 mio.kr. Det sker efter salget af de tilbageværende rettigheder i de prækliniske og kliniske aktiver til Saniona. Neurosearch modtager til "fuld og endelig afregning" for de tilbageværende rettigheder i de overdragne projekter en engangsbetaling på 5,5 mio. kr. Aktien falder 5,3 pct. til 3,22 kr.



Københavns Lufthavne er under pres, efter at regeringen har fremlagt en plan til en national luftfartsstrategi, som vil betyde lavere afgifter for flyselskaberne. Aktien falder 0,5 pct. til 5115 kr. - det er tredje dag i træk med fald.



SAS glæder sig ifølge børsen over regeringsindgrebet, der tvinger Københavns Lufthavne til at investere mere. SAS steg tirsdag 0,7 pct. til 14,40 kr. og er endnu ikke handlet onsdag.



Blandt de mindre aktier har biotekselskabet Onexo fået positive resultater ved forsøg med midlet Asidna mod hudkræft. Også andre kræftformer viser effekt ved brug af midlet. Onexo stiger 4,9 pct. til 32,40 kr.



/ritzau/FINANS