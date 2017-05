Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Renterne på de amerikanske statsobligationer steg onsdag aften, da rentemeddelelsen fra det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank indikerede, at centralbanken fortsat ser stor sandsynlighed for at øge renten på næste møde i juni.



Onsdag lukkede renten på den toneangivende tiårige T-bond i 2,32 pct. i New York.



Slutniveauet var 4 basispoint højere end ved tirsdagens afslutning og samtidig 3 basispoint højere, end da de danske handlere lukkede bøgerne onsdag eftermiddag.



Torsdag morgen handles de amerikanske T-bonds ikke, da markedet i Tokyo er lukket for en national helligdag.



Federal Reserve fastholdt som ventet renten uændret på det pengepolitiske møde i Federal Open Market Committee (FOMC) sent onsdag.



Men trods nogle svage økonomiske data for nylig blev døren ifølge en række analytikere holdt vidt åben for endnu en renteforhøjelse i juni.



FOMC vurderer, at opbremsningen er af forbigående karakter og betegner de kortsigtede risici som "stort set afbalancerede".



"Fed behøver ikke en acceleration i økonomien for at hæve renten yderligere. De ønsker at skubbe renten højere op, end hvor den er nu under de givne aktuelle forhold, og jeg tror ikke, de ønsker at reducere forventningen, bare fordi vi har haft lidt svage data," vurderer markedsstrateg Lou Brien fra DRW Trading i Chicago til Reuters.



Centralbankens meddelelse øgede markedets syn på sandsynligheden for et rentehop i juni fra 71 pct. til 75 pct. i henhold til CME Group.



Ingen overraskelser fra dagens data



Dagens nøgletal gav ikke anledning til overraskelser.



ADP's beskæftigelsesrapport lå på linje med forventningerne, og såvel ISM som PMI for servicesektoren skød en anelse over analytikernes estimater.



Torsdag byder på produktivitet, handelsbalance, fabriksordrer og ordreindgang af varige goder samt de ugentlige tal for nytilmeldte ledige.



Fredag kommer den officielle arbejdsmarkedsrapport med jobskabelsen uden for landbruget, lønninger og arbejdsløshed.



