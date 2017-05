DNB løfter Novo-kursmål med 12 pct

Norske DNB har løftet sit kursmål for aktien i Novo Nordisk efter onsdag morgens flotte regnskab for første kvartal fra medicinalselskabet.



Kursmålet skrues op til 290 kr. fra 260 kr., mens anbefalingen fortsat er "hold".



Det fremgår af data fra Bloomberg News.



Novo leverede en noget større vækst end ventet i første kvartal, hvor også driften og bundlinjen overgik forventningerne.



Medicinalkæmpen solgte for 28.452 mio. kr. i januar, februar og marts, mens analytikerne havde ventet et salg på 27.678 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates.



Driftsresultatet (EBIT) blev 13.490 mio. kr. mod ventet 11.902 mio. kr. blandt analytikerne, mens bundlinjen gav et nettooverskud på 10.156 mio. kr. mod ventet 9023 mio. kr.



De stærke resultater var dog også i stor grad trukket af engangsposter, vurderede Lars Fruergaard Jørgensen, der er topchef for Novo Nordisk, efter regnskabet.



"Omsætningen endte en smule højere end ventet, påvirket af nogle engangsforhold, som vil udlignes. Vi ser et lidt højere lagerbeholdning af Victoza i USA, vi har en positiv engangspost relateret til grossistleddet og en prisændring på Novolog, og også i Europa er der nogle engangsforhold, der har været bedre, end vi oprindeligt ventede," sagde Lars Fruergaard Jørgensen på en telekonference for pressen efter regnskabet.



Novo-aktien steg med 6,8 pct. til 282,60 kr. onsdag.



/ritzau/FINANS