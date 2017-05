Aktier: Forsigtig handel i Asien efter små fald på Wall Street

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,0 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi +0,7 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI -0,8 Sydney ASX 200 -0,6

De asiatiske aktiemarkeder uden for Japan er på retræte torsdag, hvor stikord fra en dæmpet handelssession på Wall Street får investorerne til at træde varsomt.Fokus er rettet mod den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, mere aggressive pengepolitiske erklæring.Centralbanken fastholdt godt nok den toneangivende rente stabil som ventet, men samtidig blev den svage økonomisk vækst i første kvartal nedtonet, mens styrken af arbejdsmarkedet blev understreget."Nøglen i de kommende uger vil være de økonomiske data fra USA, men derudover vil centralbanken følge Washingtons forhandlinger om den nye regerings skatteplaner nøje," siger strategichef Lee Ferridge fra State Street Global Markets til Reuters.Investorernes opmærksomhed rettes nu mod den amerikanske jobrapport for marts, der fremlægges fredag.Økonomer adspurgt af Reuters forventer en beskæftigelsesvækst på 185.000 job i april fra marts' skuffende 89.000.I Kina er der skuffelse over de seneste PMI-aflæsninger for servicesektoren, og da aflæsningen for fremstillingssektoren også viste en vigende tendens, da den blev offentliggjort forleden, tegner der sig et negativt billede af starten på andet kvartal.Shanghai Composite handles 0,1 pct. lavere, mens CSI 300-indekset falder marginalt, og Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong viger 0,5 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,1 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,7 pct., mens Singapores Strait Times falder 0,8 pct., og Sydnes ASX 200-indeks lukker dagen med et tab på 0,6 pct.De japanske finansmarkeder er lukket for Golden Week ferien.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på godt 0,1 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Lagertal uden priseffekt - guld falder på rentesyn LÆS OGSÅ: Valuta: Yen presses i baggrunden af fornyet tro på rentehop i USA

TABELIndeksværdi klokken 06.00./ritzau/FINANS