Valuta: Yen presses i baggrunden af fornyet tro på rentehop i USA

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske dollar står høj og flot mod japanske yen torsdag morgen.



Forholdet er på det højeste niveau i godt seks uger, i kølvandet af at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, onsdag aften holdt døren vidt åben for endnu en renteforhøjelse på det næste møde i centralbankens pengepolitiske komité - Federal Open Market Committee.



FOMC holdt som ventet renten uændret på det to dage lange rentemøde og understregede medlemmernes syn på styrken af arbejdsmarkedet i den efterfølgende redegørelse.



Samtidig bagatelliseredes den svage vækst i første kvartal, gennem vurderingen af at vækstpausen er "forbigående".



Det ses som et tegn på, at Federal Reserve stadig er på sporet til yderligere to renteforhøjelser i år.



FOMC pointerede også, at privatforbruget fortsat er solidt, mens erhvervsinvesteringerne er blevet bekræftet, og inflationen "kører tæt på" renteudvalgets inflationsmål på 2 pct.



"Selv om der ikke er noget klart signal om en renteforhøjelse i juni i redegørelsen, står døren på vid gab for en forøgelse," vurderer senior markedsstrateg Imre Speizer fra Westpac i Sydney i et notat ifølge Reuters.



Men ifølge senioranalytiker Satoshi Okagawa fra Sumitomo Mitsui Banking Corporation hersker der stadig en vis usikkerhed om, hvorvidt økonomien reelt er i så solid en udvikling, at Fed er villig til at hæve renten to gange mere i år og samtidig begynde at reducere balancen enten i slutningen af 2017 eller næste år.



Markedet vil få et fingerpeg fredag, når den månedlige amerikanske jobrapport offentliggøres.



Økonomer adspurgt af Reuters forventer en jobskabelse på 185.000 nye job i april efter marts' skuffende stigning på 98.000.



Euro koster torsdag morgen 1,0890 dollar mod 1,0910 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 112,75 yen mod 112,35 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 122,80 yen på en euro torsdag morgen mod 122,55 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS