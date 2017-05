Der er lagt op til vigende rente ved åbningen af det danske obligationsmarked onsdag. Rentefald i USA natten sent tirsdag ventes at påvirke de europæiske og dermed også de danske renter.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med mindre rentefald," noterer Sydbank i en kommentar onsdag morgen.



Tirsdag lukkede lukkede renten på den toneangivende tiårige T-bond i 2,28 pct. i New York efter at have toppet i 2,35 pct. i dagens løb.



Slutniveauet var 4 basispoint lavere end mandagens slutniveau for det tiårige statspapir og derudover 3 basispoint lavere, end da de danske handlere lukkede bøgerne tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen bliver den amerikanske tiårige T-bond ikke handlet, da markedet i Tokyo er lukket for en lokal helligdag.



Rentefald i USA skete på baggrund af en stigende bekymring blandt investorerne om den amerikanske forbrugslyst efter et stærkt skuffende bilsalg i april.



De svage salgstal kommer i slipstrømmen af andre ligeså markante signaler om en opbremsning - blandt andet svag BNP-vækst, lav jobskabelse og udebleven inflation.



Fra nøgletalsfronten er der onsdag data for den tyske arbejdsløshed, og senere bliver der præsenteret producentpriser og BNP-vækst for eurozonen.



Såfremt BNP-væksten er stærkere end ventet, kan det presse renten lidt op og styrke euroen en smule, vurderer Sydbank.



Ud på eftermiddagen kommer der fra USA blandt andet forløberen for fredagens jobrapport, ADP-jobrapporten, og efter dansk lukketid - klokken 20 dansk tid - afsluttes den pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank, hvor hovedinteressen samler sig om bemærkningerne i meddelelsen frem for renten, der ventes uændret.



Men de mange indikationer om en opbremsning kan få konsekvenser for sandsynligheden for en renteforhøjelse på det næste pengepolitiske møde i juni.



Den toneangivende danske statsobligation med udløb i 2027 lukkede tirsdag med en rente på 0,60 pct. Det var 1 basispoint over slutniveauet fredag. Mandag blev den toneangivende statsobligation ikke handlet.



/ritzau/FINANS