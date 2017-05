Aktier: Blandet handel på helligdags-prægede asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,6 Sydney ASX 200 -1,0

De asiatiske aktiemarkeder er præget af helligdage i store dele af regionen, mens de få tilbageværende børser ligger blandet.Investorerne har ikke meget at handle på, efter gode amerikanske regnskabsresultater tirsdag blev skæmmet af en kraftig opbremsning i bilsalget i USA samt et skuffende regnskab fra techgiganten Apple efter amerikansk børstid.Samtidig afventes det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Banken ventes at fastholde renten uændret, men retorikken i beslutningsmeddelelsen er interessant, da den kan indikere sandsynligheden for en renteforøgelse på det næste møde i juni.De kinesiske markeder på fastlandet af blandt de få aktive. Shanghai Composite handles 0,3 pct. lavere, og CSI 300-indekset falder 0,4 pct., mens børsen i Hongkong er lukket.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et beskedent plus på 0,1 pct., mens Singapores Strait Times øger 0,6 pct.Modsat faldt børsen i Sydney 1,0 pct. målt på ASX 200-indekset.De amerikanske aktiefutures ligger med fald i S&P 500 samt Dow Jones på 0,1 pct., mens Nasdaq-futuren dropper godt 0,3 pct. onsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 06.25./ritzau/FINANS