Valuta: Investorer afventer Fed, jobrapport og fransk valg

Relateret indhold Artikler

Der er stille på de internationale valutamarkeder onsdag morgen, hvor investorerne i vid udstrækning afventer den amerikanske centralbank Federal Reserves pengepolitiske erklæring efter det to dage lange møde i rentekomitéen, Federal Open Market Committee.



Godt nok ventes centralbanken at fastholde renten uændret, men det springende punkt er, om der indikeres en sandsynlig rentestigning i juni.



For på det seneste har de statiske data indikeret en opbremsning i den økonomiske fremgang med både en lav jobskabelse, en skuffende BNP-vækst, en aftagende inflation og senest en kraftig opbremsning i bilsalget.



Det har til dels skubbet de geopolitiske bekymringer med spændingerne mellem USA og Nordkorea som et af hovedpunkterne i baggrunden.



"Det svage amerikanske bilsalgstal kan få markedsdeltagere til at være varsomme med for aktivt at købe dollar mod yen. Bekymringer om geopolitiske risici som Nordkorea har hjulet dollar mod yen, men fokus er ved at skifte til, om styrken i USA's økonomiske fundament er ægte," siger senioranalytiker Satoshi Okagawa fra Sumitomo Mitsui Banking Corporation i Singapore til Reuters.



Med usikkerheden over for den amerikanske økonomi, står fredagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport øverst på analytikernes dagsorden.



"Der er flere data på vej, og blandt andet jobdataene skal overvåges nøje," pointerer Okagawa.



Samtidig peger meget på, at det franske præsidentvalg ikke bliver den gyser, som kunne tvinge den fælleseuropæiske valuta, euro, i knæ.



Og med det japanske marked lukket onsdag og resten af ugen, er likviditeten i markedet i Asien en del tyndere end normalt.



Euro koster onsdag morgen 1,0935 dollar mod 1,0900 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 112,05 yen mod 112,15 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 122,55 yen på en euro onsdag morgen mod 122,25 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS