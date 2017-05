Råvarer: Olieprisfald trods lave lagerbeholdninger

Råvaremarkedet ligger med en svag undertone onsdag morgen, trods lavere olielagre i USA end ventet, men faldende renter og tegn på opbremsning påvirker markedspriserne.



Også på oliemarkedet er priserne presset trods nye indikationer om lavere lagre i USA end ventet.



Der er tegn på begyndende revner i Opec-aftalen om produktions-reduktioner, da olieproduktionen fra Angola og Emiraterne overstiger det aftalte, mens Saudi-Arabien holder den samlede produktion nede gennem større reduktion for at modvirke effekten.



Lagerrapporten tirsdag aften fra American Petroleum Institute viste et overraskende fald i råolielagrene på 4,2 mio. tønder i sidste uge.



Analytikerne havde ventet et fald på 2,3 mio. tønder.



Samtidig faldt lagrene af benzin 1,9 mio. tønder, mens lagrene af destilleret olie droppede 0,4 mio. tønder.



Her var ventet en stigning i benzinlagrene på 1,3 mio. tønder og i destillat-lagrene på 0,7 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 50,90 dollar mod 51,40 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles onsdag morgen i 48,05 dollar mod 48,60 dollar tirsdag eftermiddag.



På guldmarkedet får investorernes begejstring for de ædle metaller et lille skub fra lavere amerikanske renter.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1256 dollar mod 1255 dollar per ounce tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller falder et ton kobber onsdag morgen til 5769 dollar fra 5800 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS