Efter mindre rentestigninger i mandagens amerikanske handel med statsobligationer er der sandsynlighed for samme trend på det danske obligationsmarked tirsdag morgen.



De stigende amerikanske obligationsrenter bundede i bemærkninger fra den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, om, at Trump-regeringen undersøger mulighederne for udstedelse af obligationer med ultralange løbetider - det vil sige over 30 år.



Det er ikke første gang, at Mnuchin taler om ultralange obligationer. I november i fjor luftede han muligheden for en udstedelse, og det sendte de amerikanske 30-årige obligationskurser i et styrtdyk på grund af den potentielle indvirkning på udbuddet og den markedsforstyrrelse, de vil medføre.



Tirsdag morgen bliver den amerikanske tiårige T-bond handlet med en rente på knap 2,32 pct. på markedet i Tokyo. Det er 4 basispoint højere end fredagens slutniveau for det tiårige statspapir og derudover 2 basispoint mere, end da de danske handlere lukkede bøgerne mandag eftermiddag.



Mandag blev den toneangivende danske statsobligation med udløb i 2027 ikke handlet. Fredag lukkede den med en rente på 0,59 pct., hvilket var 1 basispoint højere end torsdagens lukkeniveau.



Fra nøgletalsfronten er der stille i løbet af tirsdagen. De eneste økonomiske data, der er af nævneværdig karakter, er de seneste arbejdsløshedstal fra eurozonen samt endelige PMI-målinger fra Tyskland og eurozonen.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med små rentestigninger. I fravær af helt væsentlige økonomiske nøgletal venter vi en rolig udvikling på obligationsmarkederne i dag," skriver Sydbank i en morgenrapport.



