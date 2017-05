Renterne på de amerikanske statsobligationer steg mandag efter bemærkninger fra den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, om, at Trump-regeringen undersøger mulighederne for udstedelse af obligationer med ultralange løbetider - det vil sige over 30 år.



Mandag lukkede renten på den toneangivende tiårige T-bond i 2,32 pct. i New York. Det var 4 basispoint højere end fredagens slutniveau.



Mandagens omsætning var yderst begrænset, da næsten samtlige andre store globale markeder var lukket for fejring af 1. maj.



Tirsdag morgen handles den amerikanske tiårige T-bond med en rente på knap 2,32 pct. på markedet i Tokyo. Det er 2 basispoint mere, end da de danske handlere lukkede bøgerne mandag eftermiddag.



Kommentarerne om ultralange løbetider gik ud over renten på de 30-årige T-bonds, der steg til et tre ugers højdepunkt, mens de tiårige papirer rørte dagens top.



"Jeg tror, at T-bonds blev solgt en smule på grund af usikkerheden og forvridningen af markedet," siger rentechef Kim Rupert fra Action Economics i San Francisco til Reuters.



Det er ikke første gang, Mnuchin taler om ultralange obligationer. I november sidste år luftede han muligheden for en udstedelse, og det sendte de amerikanske 30-årige obligationskurser i et styrtdyk på grund af den potentielle indvirkning på udbuddet og den markedsforstyrrelse, de vil medføre.



Skuffende data



Mandagens økonomiske data var generelt skuffende.



Den amerikanske centralbanks foretrukne inflationsmål, kerneinflationsindikatoren PCE Core, viste som ventet en stigningstakt på 1,6 pct. på årsbasis i marts, mens priserne faldt med 0,1 pct. i forhold til måneden før. Det er det første månedlige fald siden 2001.



Det overordnede inflationstal, PCE-deflatoren, viste prisstigninger på 1,8 pct. på årsbasis. Her var ventet et løft på 1,9 pct.



Privatforbruget var uændret sammenlignet med måneden før, mens økonomerne havde ventet en stigning på 0,2 pct.



Og ISM- og PMI-aflæsningerne af aktiviteten i fremstillingsindustrien udviklede sig svagere end ventet i april.



ISM faldt til 54,8 fra 57,2 måneden før, og PMI landede på 52,8.



Ifølge Bloomberg News var konsensus blandt økonomerne et ISM-indeks på 56,5 og et PMI-indeks på 52,8.



Heller ikke anlægsinvesteringerne kunne løfte humøret, idet de faldt 0,2 pct. i marts i forhold til måneden før. En rundspørge indikerede en stigning på 0,4 pct.



Blandt ugens andre vigtige data er onsdagens ADP-jobrapport samt fredagens officielle arbejdsmarkedsrapport med jobskabelsen uden for landbruget, lønninger og arbejdsløshed.



/ritzau/FINANS