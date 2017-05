Aktier: Afdæmpet handel på asiatiske markeder i feriepræget uge

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix +0,7 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi +0,8 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,9 Sydney ASX 200 -0,6

De asiatiske aktiemarkeder er i fuld sving på ugens eneste samlede handelsdag, idet mange markeder holdt fri mandag, mens de japanske børser er lukket fra onsdag og resten af ugen."Handlen i dag er afdæmpet ligesom i går på grund af ferie," siger aktiechef Stefan Worrall fra Credit Suisse i Tokyo til Reuters.Og som på Wall Street, er det først og fremmest regnskaberne, der giver anledning til de optimistiske toner."Investorerne ser på indtjeningen for tiden. Bortset fra den mur af bekymring, som vi har omkring den regionale spænding og europæisk politik, er den underliggende markedsstemning ganske opmuntrende på grund af regnskabsresultaterne," noterer Stefan Worrall.I Tokyo har blandt andet Yamaha fremlagt et solidt regnskab. Det bliver belønnet med et kurshop på hele 17 pct., hvilket gør aktien til den bedst scorende på Tokyo børsen.Modsat er der skuffelse over Japan Display, efter at producenten af smartphoneskærme har nedjusteret forventningerne for regnskabsåret. Aktien falder 5,7 pct.Nikkei 225-indekset stiger med knap 0,7 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på godt 0,7 pct.De kinesiske aktører holder sig til gengæld tilbage. Shanghai Composite handles 0,2 pct. lavere, og CSI 300-indekset falder 0,4 pct., mens Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong modsat stiger 0,3 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,7 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,9 pct., mens Singapores Strait Times øger 0,8 pct.Sydneys ASX 200-indeks lukker dagen af med et tab på 0,4 pct.De amerikanske aktiefutures ligger blandet, idet S&P- samt Dow Jones-futures falder en anelse, mens Nasdaq-futuren er let positiv tirsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Blandet udvikling for olie og guld LÆS OGSÅ: Valuta: Yen svækkes mens euro holder skansen TABELIndeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS