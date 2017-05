Valuta: Yen svækkes mens euro holder skansen

Den amerikanske dollar banker mod et måneds-toppunkt mod japanske yen tirsdag morgen, hvor den japanske valuta bliver presset i baggrunden af stigende amerikanske renter.



Bevægelsen har sin baggrund i finansminister Steven Mnuchins kommentarer mandag om, at det amerikanske finansministerium ser på mulighederne for at udstede ultralangfristede obligationer.



Mnuchin gentog synspunktet i et interview med Bloomberg, idet han vurderede, at en udstedelse af gæld med en løbetid på over 30 år "så absolut giver mening".



"Dollar bevæger sig i takt med T-bondrenten, som på benchmark-basis steg til over 2,3 pct., da Mnuchin tilsyneladende er meget begejstret for at udstede de såkaldte ultra-langfristede obligationer," siger senior valutastrateg Yukio Ishizaki fra Daiwa Securities til Reuters.



Stigningen i renterne kommer trods mandagens noget skuffende økonomiske data fra de amerikanske myndigheder.



Mandagens PMI- og ISM-aflæsninger fra indkøbscheferne i industrien skuffede i forhold til den forventede udvikling, og privatforbruget var uændret, mens den vigtigste inflationsindikator - den amerikanske centralbanks foretrukne inflationsmål, PCE Core - registrerede det første månedlige fald siden 2001.



Den fælleseuropæiske valuta, euro, ligger lunt i svinget, efter at den midtsøgende Emmanuel Macrons sejrede over den højrenationalistiske Marine Le Pen i første runde af det franske præsidentvalg.



Nu afventes anden runde, hvor afstemningen finder sted den 7. maj.



"Euro var egentlig forventet at være volatil, nu hvor den franske afstemning nærmer sig, men den holder sig ganske stærk. Og med franske aktier på rekordhøjde ser det ud til, at markedet betragter en Macronsejr som en foreløbig konklusion," noterer Yukio Ishizaki.



Euro koster tirsdag morgen 1,0915 dollar mod 1,0910 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 111,85 yen mod 111,65 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 122,10 yen på en euro tirsdag morgen mod 121,80 yen mandag.



/ritzau/FINANS