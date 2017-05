Råvarer: Blandet udvikling for olie og guld

Relateret indhold Artikler

De mest omsatte råvaremarkeder ligger uden ensartet retning tirsdag morgen.



For oliemarkedets vedkommende er fokus på balancen mellem produktionsreduktioner og et opsving i den libyske produktion samt stigende amerikanske forsyninger. Det skaber spekulationer om, hvorvidt de Opec-ledede produktionsnedskæringer kan stramme markedspriserne betydeligt.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 51,50 dollar mod 51,35 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 48,75 dollar mod 48,70 dollar mandag eftermiddag.



På guldmarkedet viger priserne i takt med stigende amerikanske renter i slipstrømmen af indikationer om udstedelse af ultralange amerikanske T-bonds.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1257 dollar mod 1263 dollar per ounce mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5794 dollar mod 5867 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS