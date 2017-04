Relateret indhold Artikler

Der er udsigt til en stille og stabil mandag, hvor de fleste markeder holder lukket grundet arbejdernes internationale kampdag. De amerikanske renter har heller ikke bevæget sig meget, siden danskerne gik på weekend fredag.



Den amerikanske rente ligger blot en smule lavere i Asien mandag morgen i forhold til niveauet ved dansk lukketid. Den amerikanske toneangivende tiårige statsobligation ligger mandag morgen i Asien med en rente på 2,29 pct. mod omkring 2,30 pct. ved dansk lukketid fredag.



Den amerikanske præsident, Donald Trump, markerede sine første hundrede dage i Det Hvide Hus i weekenden, men de investorer, der ellers satte skub i de finansielle markeder efter valget i november, er ved at være trætte af at vente på præsidentens løfter.



"Medmindre vi ser en omfattende reformdagsorden, er der risiko for, at pessimismen tager over," vurderer Arif Husain, leder af international fixed income hos kapitalforvalteren T. Rowe Price, i en analyse.



"Det, der har løftet den globale økonomi indtil nu, stammer i overvejende grad fra Kina. Hvis den udvikling stopper, er det vanskeligt at se stigende vækstforventninger, særligt når arbejdsløsheden i USA allerede er den laveste i ti år," lyder analysen.



Arbejdernes internationale kampdag byder på en god håndfuld amerikanske nøgletal, herunder endelig industri PMI og industri-ISM for april, PCE-kerneprisdeflator for marts samt tal for personlig indkomst og privatforbrug fra marts.



/ritzau/FINANS