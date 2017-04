Råvarer: Prisen på Nordsø-olien begynder ugen en smule lavere

Oliepriserne ligger uden de større bevægelser mandag morgen, men pilen på den europæiske referenceolie, Brent, peger en smule ned under bekymringer for, om Opecs begrænsning af produktionen har nok effekt på et marked med olie i overflod, skriver Reuters.



Opec, der er Organisationen af olieeksporterende lande, mødes ellers i denne måned for at diskutere sin politik for olieproduktionen. Lørdag sagde Irans olieminister ifølge Reuters, at både Opec-medlemmer og lande uden for Opec har givet positive signaler omkring en forlængelse af begrænsningen af produktionen.



En tønde Brent-olie koster mandag morgen 51,90 dollar mod 52,06 dollar fredag ved dansk lukketid.



Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 49,23 dollar mod 49,16 dollar fredag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller viger samtidig en anelse, da en ounce guld mandag morgen står i 1263 dollar mod 1267 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller var kobberprisen fra 5735,5 dollar per ton fredag eftermiddag. Mandag morgen er markedet i London lukket grundet Bank Holiday.



/ritzau/FINANS