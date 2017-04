Der er mandag lagt op til en rolig dag og stort set uændret åbning på obligationsmarkedet, mens de fleste andre europæiske børser holder lukket i anledning af arbejdernes internationale kampdag.



Renten på den tiårige toneangivende rente endte fredag i 0,59 pct., hvilket var 1 basispoint højere end lukketid torsdag.



En aftale om finanslov nåede i mål i Det Hvide Hus og hindrede, at dele af den amerikanske offentlige sektor måtte lukke ned. Samtidig markerede den amerikanske præsident sine første hundrede dage i Det Hvide Hus i weekenden, men de investorer, der ellers satte skub i de finansielle markeder efter valget i november, er ved at være trætte af at vente på præsidentens løfter.



Globalt set er det en stille dag på de finansielle markeder, da blandt andet både den tyske, franske og britiske børs holder lukket.



En god håndful USA-tal



Mandag, der også er arbejdernes internationale kampdag, byder på en god håndfuld amerikanske nøgletal, herunder endelig industri PMI og industri-ISM for april, PCE-kerneprisdeflator for marts samt tal for personlig indkomst og privatforbrug fra marts.



"Kerneprisdeflatoren blev i februar opgjort til 1,8 pct. på årsbasis, og i marts venter vi en stigningstakt på 1,6 pct. på årsbasis. Ser vi lavere stigningstakt kan det udløse rentefald, og det kan også svække dollaren," skriver Sydbank i sin morgenkommentar.



Mandagens vigtigste tal er nok Core-PCE-deflatoren fra USA, der er det inflationsmål, som den amerikanske forbundsbank (Fed) holder mest øje med.



På årsbasis ventes den ifølge Bloomberg News, at vise en stigning på 1,6 pct. i marts mod 1,8 pct. i februar.



"Dette inflationsmål har udviklet sig meget stabilt i de seneste mange måneder. Årsstigningstakten har svinget i intervallet 1,6-1,8 pct. Baggrunden er, at lønningerne i USA udvikler sig moderat, og at dollar i en længere periode er blevet styrket," forklarer Sydbank.



/ritzau/FINANS