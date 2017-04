Aktier: Pæne regnskaber er med til at løfte Tokyo-børsen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng lukket China Shanghai Composite lukket China CSI 300 lukket Taiwan Taiex lukket Sydkoreas Kospi lukket Indiens BSE Sensex lukket Singapores STI lukket Sydney ASX 200 +0,3

Små stigninger har fået tag i det japanske aktiemarked mandag morgen, hvor teknologisektoren er i medvind i kølvandet af et par positive regnskaber.Aktiviteten er dog dæmpet, rapporterer Reuters med henvisning til den såkaldte Golden Week - en serie af hellige, der starter onsdag og varer ugen ud.Tokyo Electron stiger 13 pct. og er blandt børsens mest handlede aktier, efter at selskabet, der laver maskiner til fremstilling af computerchips, har præsenteret regnskab. Især forventningerne til regnskabsåret 2017/18 om en vækst i driftsresultat på nær ved 40 pct. imponerer.Også chip- og computerproducenten Fujitsu går væsentligt frem efter et stærkt regnskab. Aktien ligger til en gevinst på over 9 pct.Blandt bilproducenterne falder Mazda derimod med lige over 3 pct., efter at indtjeningen i fjerde kvartal af 2016/17 har skuffet investorerneI det generelle marked stiger Nikkei 225-indekset med 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,3 pct.De kinesiske børser både på fastlandet og i Hongkong holder lukket på grund af 1. maj. Det gælder også børserne i Sydkorea, Singapore, Taiwan og Indien.Sydneys ASX 200-indeks ligger til en gevinst på 0,3 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med små stigninger på omkring 0,1 pct. mandag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Budgetaftale løfter dollar marginalt mod yen TABELIndeksværdi klokken 06.45./ritzau/FINANS