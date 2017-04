Valuta: Budgetaftale løfter dollar marginalt mod yen

Små bevægelser præger valutahandlen mandag morgen, hvor en lang række børser holder lukket på grund af første maj. Dollar har dog fået et marginalt løft over for yen, efter at en truende budgetkrise i USA er afblæst.



Natten til mandag dansk tid er demokrater og republikanere i Kongressen således blevet enige om at finansiere statsbudgettet frem til den 1. oktober, hvor USA tager hul på et nyt finansår.



Det oplyser kilder i Kongressen til Washington Post ifølge Reuters.



Med aftalen er skræmmescenariet med en nedlukning af en lang række offentlige kontorer blevet afværget.



Euro koster mandag morgen 1,0893 dollar mod 1,0891 dollar fredag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 111,66 yen mod 111,47 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS