Obligationer: Stille start uden de store ændringer

Der er lagt op til en stille start for det danske obligationsmarked op til weekenden.



Renterne på de amerikanske statsobligationer vendte næsen nedad torsdag, og renten på den toneangivende tiårige T-bond lukkede i 2,29 pct. i New York - 1 basispoint lavere end onsdagens slutniveau.



Fredag morgen handles den amerikanske tiårige T-bond med en rente på knap 2,29 pct. på markedet i Tokyo, hvilket er så godt som uændret i forhold til torsdag eftermiddag, hvor de danske handlere lukkede bøgerne.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne stort set uændret op – måske med små rentefald," skriver Sydbank i en kommentar fredag morgen.



Torsdag lukkede den toneangivende danske statsobligation med udløb i 2027 med en rente på 0,58 pct., efter Den Europæiske Centralbank torsdag var ude og slå fast, at banken har tænkt sig at fastholde de lave renter en rum tid endnu.



Slutniveauet var 5 basispoint lavere end onsdagens slutniveau.



Efter nogle dage med blot sekundære nøgletal, vender den udenlandske statistik - og især den amerikanske - voldsomt tilbage fredag, hvor fokus rettes ind på den amerikanske vækst.



Analytikerne estimerer en vækst på 1 pct. i annualiserede tal i først kvartal, men en lavere vækst end forventet kan presse renterne ned og svække dollar.



"Baggrunden er, at vi ser tegn på en svag udvikling i privatforbruget i første kvartal. Detailsalget faldt både i februar og i marts," påpeger Sydbank.



Privatforbruget udgør cirka 70 pct. af det amerikanske BNP-regnskab.



Inden da kommer der inflationstal fra eurozonen, og bliver de højere end de estimerede 1,8 pct., kan det modsat presse renterne op og styrke euro.



/ritzau/FINANS