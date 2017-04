Relateret indhold Artikler

Der er kun få bevægelser på valutamarkedet fredag morgen. Investorerne har overgivet sig til månedsafslutningen og til den - for mange nationers vedkommende - lange weekend.



Dollar ligger så godt som stille, og også euro er faldet til ro, efter at den Europæiske Centralbanks topchef, Mario Draghi, torsdag fastslog, at en reduktion af bankens pengepolitiske lempelser ikke blev drøftet på det monetære møde i Styrelsesrådet.



Lempelserne understreger de barrierer, som ECB stadig står over for, før en stramning af pengepolitikken kan komme på banen, lød det.



Men alligevel var der lidt optimisme i Draghis kommentarer, idet han noterede, at euroområdets opsving til stadighed ser mere solidt ud, samt at de nedadrettede risici er reduceret.



Nogle analytikere ser udtalelsen som det første spæde tegn på, at en opblødning af ECB's politik er ved at udfolde sig bag kulisserne, hvor især de tyske interesser presser stærkt på for at stramme op på grund af den stærke tyske økonomiske udvikling og dermed frygt for en overophedning af EU's største økonomi.



I Japan står Golden Week helligdagene for døren. Det betyder lukkede børser og fraværende investorer i størstedelen af næste uge.



"Den japanske Golden Week-ferie ligger foran os, og investorerne har allerede tilpasset deres positioner," siger Kaneo Ogino, direktør for det udenlandske forskningsfirma Global Info Co i Tokyo.



Helligdagene betyder, at det sædvanlige dollarsalg fra japanske eksportører er udeblevet.



Euro koster fredag morgen 1,0870 dollar mod 1,0865 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 111,15 yen mod 111,10 yen torsdag eftermiddag, mens der går 120,80 yen på en euro fredag morgen mod 120,70 yen torsdag eftermiddag.



