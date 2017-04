Aktier: Udsigt til lang weekend og helligdage smitter af på markederne

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,2 Topix -0,3 Hongkongs Hang Seng -0,5 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,7 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 -0,2

De asiatiske aktieinvestorer har mistet interessen fredag morgen op til en weekend, hvor den lange 1. maj weekend rammer en del markeder, mens den japanske Golden Week holder de japanske aktører væk en stor del af næste uge.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Kinesiske aktier i stor nedtur - stærke regnskaber i USA Det betyder sivende aktiemarkeder på tværs af hele regionen."Markedsdeltagerne er tilbageholdende med at tage nye positioner forud for ferieugen, og fokus for handlen er på aktier i virksomheder, der netop har offentliggjort regnskaber," siger senioranalytiker Tomoichiro Kubota fra Matsui Securities i Tokyo til Reuters.I Tokyo fik investorerne en lang række blandede økonomiske nøgletal inden markedsåbningen. Positive inflationsdata for marts blev opvejet af et fald i industriproduktionen og det til stadighed svage forbrug i husholdningerne."Nogle investorer læsser aktier af for at reducere risikoen forud for helligdagene. Og de hiver de seneste gevinster hjem," siger senioranalytiker Hikaru Sato fra Daiwa Securities til AFP.I modsætning til mange andre markeder, er det japanske marked åbent mandag den 1. maj, mens markederne holder lukket fra onsdag og resten af ugen.Nikkei 225-indekset falder 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,3 pct.De kinesiske aktører holder sig også tilbage. Shanghai Composite handles 0,3 pct. lavere, og CSI 300-indekset falder 0,7 pct., mens Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong viger 0,5 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,1 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks viger 0,2 pct., mens Singapores Strait Times som det eneste er positivt med et plus på 0,1 pct.Sydneys ASX 200-indeks lukker dagen og ugen af med et tab på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med fald på under 0,1 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Månedsafslutning og helligdage dæmper markedsbevægelser LÆS OGSÅ: Råvarer: Rolig afslutning efter volatil handelsuge TABELIndeksværdi klokken 06.25./ritzau/FINANS