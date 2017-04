Obligationer: Fredelig start inden datasværm og ECB-møde

Relateret indhold Artikler

Der er lagt op til en stille start for det danske obligationsmarked torsdag morgen.



De finansielle markeder har ikke gjort meget væsen af sig, siden de europæiske markeder lukkede onsdag eftermiddag. Små fald og justeringer har præget udviklingen.



Onsdag lukkede den toneangivende danske statsobligation med udløb i 2027 med en rente på 0,63 pct., hvilket var 3 basispoint lavere end tirsdagens slutniveau.



Udviklingen med en lidt lavere rente gjorde sig også gældende i Tyskland, mens både den franske og britiske rente steg en spids.



Siden onsdagens danske børslukning har renten på den ledende amerikanske statsobligation - den tiårige T-bond - ikke ændret sig, da papiret torsdag bliver handlet med en rente på godt 2,31 pct. på markedet i Tokyo.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne stort set uændret," noterer Sydbank i en kommentar torsdag morgen.



Senere torsdag kan der komme mere gang i handlen med statsobligationer, da der venter en sværm af nøgletal.



Torsdag er der fra makrosiden blandt andet tysk forbrugertillid samt en række nøgletal fra eurozonen, herunder industritillid og forbrugertillid.



Senere kommer der fra USA tal for ordreindgangen af varige goder og nytilmeldte ledige.



Og så ses der frem til afslutningen på det pengepolitiske møde i ECB. Rygter har på det seneste indikeret, at ECB så småt er ved at tage tilløb til at begynde diskussionen om en reduktion af de kraftige pengepolitiske lempelser.



Men afgørende nyt ventes ikke på dagens møde, om end Sydbank peger på, at der er en lille sandsynlighed for, at formuleringen "eller lavere rente" slettes.



Udsigterne for økonomien er blevet bedre, og tillidsindeksene peger mod fremgang, mens faren for deflation synes at være overstået, påpeges det.



/ritzau/FINANS