Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,6 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktieinvestorer har mistet pusten torsdag morgen, hvor Wall Streets opbremsning onsdag tages til efterretning oven på skuffelsen over Trump-administrationens skitser for en skatteplan.Skattelettelser har været en af Wall Streets topprioriteter siden valget i november af Donald Trump som præsident, men investorerne blev ikke imponerede af onsdagens meddelelse.Og med en uges konstante fremgang, tages der gevinster hjem."De aktier, der er steget i de sidste dage, står over for et salgspres fra overskudssikring. Men en svækkelse af yen har lagt en bund under markedet," vurderer aktiemægler Toshikazu Horiuchi fra Iwaicosmo Securities i Tokyo over for AFP.Nikkei 225-indekset falder 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,2 pct.De kinesiske aktører holder sig også tilbage. Shanghai Composite handles 0,4 pct. lavere, og CSI 300-indekset falder 0,6 pct., mens Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong viger 0,1 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med plusser på under 0,1 pct. torsdag morgen.