Valuta: Skuffende Trump-plan sender dollar i defensiven

Den amerikanske dollar er i defensiven torsdag morgen, hvor markedsdeltagerne absorberer det længe ventede amerikanske skatteudspil fra præsident Donald Trump.



Og første evaluering falder ikke ud til Trump-regeringens fordel. Skattereformen betragtes som vag, og manglen på nye detaljer får investorer til at tvivle på mulighederne for, at planerne bliver ført ud i livet.



Trumps plan går ud på at reducere indkomstskatten for virksomheder til 15 pct. fra 35 pct., og reducere topskatten på ejerskifte i små partnerskaber og enmandsvirksomheder til 15 procent fra knap 40 pct.



"Det er en klassisk "køb på rygter - sælg på fakta" situation. Det er lang vej fra forslag til vedtagelse, og det erkender markedet," siger valutastrateg Vassili Serebriakov fra Credit Agricole i New York til Reuters.



Og mens analytikere og investorer evaluerer Trumps planer, rettes blikket mod den japanske centralbank, Bank of Japan, det afslutter det to dage lange pengepolitiske møde torsdag.



Der er dog ikke lagt op til væsentlige ændringer i centralbankens politik, men kommentarer fra det pengepolitiske udvalg imødeses som altid med spænding.



Oven i Bank of Japans møde kommer det tilsvarende møde i ECB senere på dagen.



Her holdes ørerne stive, når ECB-chef Mario Draghi kommenterer udviklingen, da rygter fra flere sider har ladet forstå, at ECB så småt er ved at tage første tilløb til at reducere de kraftige pengepolitiske lempelser, der længe har holdt den fælles valuta i skak, trods frygt for en overophedning i især den tyske økonomi.



Ethvert signal fra Draghi om begyndende normalisering i fremtiden kan give bølgeskvulp i markederne, da de ekstreme lempelser er hovedårsag til den - i amerikanske øjne - stærkt undervurderede euro.



Euro koster torsdag morgen 1,0910 dollar mod 1,0875 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 111,25 yen mod 111,60 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 121,40 yen på en euro torsdag morgen mod 121,35 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS