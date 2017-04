Obligationer: Appetit på risiko vil udløse rentestigninger

Der er lagt op til mindre rentestigninger på det danske obligationsmarked onsdag morgen, idet en fortsat risikolyst ser ud til at herske i de finansielle markeder.



Op til onsdagens åbning peger det nemlig mod nye stigninger på aktiemarkedet herhjemme, og derved kan det indikere faldende obligationskurser med stigende renter til følge.



Det følger efter en tirsdag, hvor den toneangivende danske statsobligation med udløb i 2027 lukkede med en rente på 0,66 pct., hvilket var 3 basispoint højere end mandagens slutniveau.



Siden tirsdagens danske børslukning er den ledende amerikanske statsobligation - den tiårige T-bond - desuden steget 4 basispoint, da papiret onsdag bliver handlet med en rente på knap 2,34 pct. på markedet i Asien.



I løbet af onsdagen er det småt med makronyheder, og det eneste nøgletal af nævneværdig karakter er den danske arbejdsløshed for marts, der bliver offentliggjort fra morgenstunden.



Til gengæld vil den amerikanske præsident, Donald Trump, bruge onsdagen på at fremlægge sin plan for skattelettelser. Op til dette har flere medier erfaret, at der blandt andet bliver tale om en heftig reduktion i virksomhedsskatten.



"Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne med mindre rentestigninger. Bliver der lagt op til store skattelettelser i USA, kan det udløse yderligere rentestigninger," skriver Sydbank i sin morgenrapport.



