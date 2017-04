Valuta: Yen på retræte mens euro-styrke udbygges

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Japanske yen er på retur onsdag morgen i takt med, at investorerne søger mod højere risiko på de finansielle markeder med sigte på aktier og andre investeringer i jagten på større afkast.



Dermed bliver de "risiko-eliminerende" investeringer afviklet, og med japanske yen som en af de traditionelt sikre havne, presses den japanske valuta i baggrunden.



Lettelsen over udfaldet af første runde af det franske præsidentvalg satte allerede mandag gang i afviklingen af yen-positioner, mens euro i stedet er kommet i investorernes søgelys.



Samtidig har brede kursstigninger på de globale aktiemarkeder siden har øget risikoappetitten markant, med udsalg af amerikanske statspapirer og afvikling af defensive ædelmetal-beholdninger til følge.



Yderligere har optimisme omkring en ventet skattereform fra den amerikanske præsident, Donald Trump, sendt en styrket tro på højere aktiekurser gennem de globale markeder, hvilket tirsdag gav anledning til endnu en rekord i Nasdaq Composite, mens Dow Jones Industrial Average og S&P 500 kravlede tættere på de seneste respektive toppe.



- Vi må fortsat vente at se, om dollar kan lægge et vedvarende pres på yen. Det er for tidligt at sige, at dollar kan holde styrkelses-trenden og overgå toppen fra marts, vurderer analytiker Teppei Ino fra Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ i Singapore til Reuters.



EURO STYRKES AF INDIKATION OM ECB-REDUKTION



For euro's vedkommende får den ny styrkelse fra første runde af fransk præsidentvalg søndag endnu mere grundlag fra kilder tæt på ECB's Styrelsesråd, der over for Reuters noterer, at med reduktionen i truslen fra de euroskeptiske præsidentkandidater i Frankrig, og med en økonomi i den bedste form i mange år, ser flere medlemmer af Styrelsesrådet muligheder for at sende et lille signal i juni om en reduktion af de monetære stimuli.



Euro koster onsdag morgen 1,0940 dollar mod 1,0920 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 111,25 yen mod 110,85 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 121,70 yen på en euro onsdag morgen mod 121,05 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS