Aktier: Nye gevinster i Asien for femte dag i træk

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,7 Topix +0,8 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,7

De asiatiske aktier ligger med nye gevinster onsdag, hvor gevinsterne står i kø for femte dag i træk. Fornyet optimisme om den globale økonomi giver lysere udsigt for risiko-markederne.Det brede indeks over aktier i Asien og Stillehav-regionen uden for Japan, MSCI-indekset, ligger med et plus på 0,3 pct. i det højeste niveau siden juni 2015."Vi bærer momentum videre fra stigningerne på de amerikanske markeder, og finanshusene har fokus på forventningerne om god indtjening," siger fondschef Alex Wong fra Ample Capital Ltd i Hongkong ifølge Reuters.I Tokyo er der bred enighed om, at de store indeks kan teste højere niveauer."Lidt afhængigt af hvad de oversøiske markeder gør, er der god grund til at tro, at Nikkei kan teste 19.500 før weekenden," siger senioranalytiker Yutaka Miura fra Mizuho Securities til Reuters.Den japanske centralbank, Bank of Japan, indledte onsdag et todages pengepolitisk møde, hvor der sandsylingvis er lagt op til en mere optimistisk vurdering af økonomien end ved sidste måneds møde.Blandt selskaberne overgår de store japanske skibsværfter det brede marked, med stigninger i Mitsui OSK Lines på 2,4 pct. mens Nippon Yusen stiger 1,8 pct., og Kawasaki Kisen øjer 1,1 pct.Nikkei 225-indekset stiger 0,7 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,8 pct.De kinesiske aktører er også med på den positive bølge. Shanghai Composite handles 0,4 pct. højere, og også CSI 300-indekset stiger 0,4 pct., mens Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong øger 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,1 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,4 pct., mens Singapores Strait Times stiger 0,3 pct., og Sydnes ASX 200-indeks lukker dagen med en gevinst på 0,7 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med små udsving tæt på nul onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Yen på retræte mens euro-styrke udbygges LÆS OGSÅ: Råvarer: Overraskende store lagre lægger låg over oliepris TABELIndeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS