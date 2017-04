Råvarer: Overraskende store lagre lægger låg over oliepris

Relateret indhold Artikler

Råvaremarkedet ligger med en svag undertone onsdag morgen, hvor højere olielagre i USA end ventet påvirker markedspriserne, mens stigende risikolyst giver vigende guldpriser.



På oliemarkedet er priserne presset af nye indikationer om højere lagre i USA end ventet.



Tirsdag aftens lagerrapport fra American Petroleum Institute viste en overraskende stigning i råolielagrene på 0,9 mio. tønder i sidste uge.



Analytikerne havde ventet et fald på 1,7 mio. tønder.



Samtidig steg lagrene af benzin 4,4 mio. tønder, mens lagrene af destilleret olie droppede 0,1 mio. tønder.



Her var ventet fald på 1,0 mio. tønder for begge kategorier.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 51,95 dollar mod 51,40 dollar tirsdag eftermiddag, hvor et kortvarigt prispres forårsaget af optionsudløb sendte priserne helt i bund ved 17-tiden.



Den amerikanske WTI-olie handles onsdag morgen i 49,40 dollar mod 48,95 dollar tirsdag eftermiddag.



På guldmarkedet er investorernes begejstring for de ædle metaller vigende. Stigende amerikanske renter og øget risikolyst får investorerne til at sælge ud af de sikre havne.



Onsdag morgen koster en ounce guld 1264 dollar mod 1268 dollar per ounce tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller stiger et ton kobber onsdag morgen til 5683 dollar fra 5670 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS