Obligationer: Roen sænker sig oven på mandagens rentestigning

Der er faldet ro på obligationsmarkedet tirsdag morgen oven på den hektiske aktivitet mandag, hvor resultatet af første runde af det franske præsidentvalg medvirkede til lettelse og udløste aktie- og rentestigninger i store dele af Europa.



Valget gav markedets favorit, pro-EU kandidaten Emmanuel Macron, en førerposition i kampen om præsidentposten, og dermed blev frygten for, at anden valgrunde alene vil byde på euro-skeptiske kandidater manet i jorden.



I Frankrig faldt renten på den tiårige franske statsobligationer efterfølgende med 10 basispoint til 0,84 pct., mens den tilsvarende tyske steg godt 8 basispoint til 0,34 pct. Imens steg renten på den tiårige danske statsobligation 8 basispoint til 0,63 pct.



Tirsdag morgen handles den amerikanske tiårige T-bond med en rente på knap 2,28 pct. på markedet i Tokyo. Det er uændret i forhold til niveauet ved dansk børslukketid mandag.



Nøgletalskalenderen byder på danske detailsalgstal samt nyt om salget af nye boliger i USA og de mere interessante amerikanske forbrugertillidsdata. Økonomer venter ifølge Bloomberg News et fald i forbrugertilliden til 122,5 i april fra 125,6 i marts.



Sydbank er lidt mere optimistisk og venter, at forbrugertilliden kun er faldet til cirka 124.



- Vi venter, at det danske obligationsmarked vil åbne stort set uændret op. Ser vi et større fald i forbrugertilliden end her skitseret, vil det alt andet lige udløse rentefald og svække dollaren, skriver Sydbanks seniorøkonom Werming K. Pedersen i en morgenkommentar.



/ritzau/FINANS