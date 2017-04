Valuta: Ro på efter mandagens eurostyrkelse

Relateret indhold Artikler

Der er faldet ro over de internationale valutamarkeder tirsdag, hvor investorerne puster ud efter mandagens markante eurostyrkelse i lettelse over, at første runde i det franske præsidentvalg faldt ud til fordel for den EU-venlige og centrumorienterede Emmanuel Macron.



Det har reduceret frygten for at den anti-euro højrenationalist, Marine Le Pen, som er Emmanuel Macrons modkandidat i anden og sidste runde af valget 7. maj, løber af med den samlede sejr.



- Euro vil sandsynligvis vise sig modstandsdygtig i betragtning af de ringe chancer for, at Le Pen vinder anden runde af afstemningen i maj. Men det vil være svært at købe euro op til niveauer over 1,10 dollar, vurderer markedsanalytiker Satoshi Okagawa fra Sumitomo Mitsui Banking Corporation i Singapore over for Reuters.



Meningsmålinger tyder på, at den EU- og forretningsvenlige Macron, der aldrig tidligere har stillet op, vil få mindst 61 pct. af stemmerne i opgøret mod Le Pen, efter at de to andre besejrede rivaler fra første runde har bakket op omkring ham for at bremse Le Pens euroskeptiske, anti-immigrant politik.



Og mens euro-frygten synes at drive over, vender analytikerne opmærksomheden mod de geopolitiske spændinger over Nordkorea.



Den amerikanske præsident, Donald Trump, sagde mandag, at FN's Sikkerhedsråd bør være parat til at pålægge Nordkorea nye sanktioner, alt imens frygten for at diktaturstaten vil teste den sjette atombombe i rækken allerede tirsdag stiger.



Og så ventes der på ugens økonomiske data fra USA, der blandt andet indeholder den første opgørelse af BNP-væksten i årets første tre måneder.



- De seneste amerikanske økonomiske data har været lidt til den svage side, og T-bond-renterne har haft svært ved at stige. Så det ser ud til, at dollar er ved at blive temmelig tung, når det gælder topsiden, vurderer valutastrateg Shinichiro Kadota fra Barclays in Tokyo ifølge Reuters.



Euro koster tirsdag morgen 1,0860 dollar mod 1,0865 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 110,10 yen mod 109,90 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 117,10 yen på en euro tirsdag morgen mod 117,80 yen mandag.



/ritzau/FINANS