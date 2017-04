Aktier: Udbredt risikolyst præger fortsat de asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,9 Topix +1,0 Hongkongs Hang Seng +0,9 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,5 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi +0,5 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktier ligger med gevinster tirsdag, i takt med at risikoappetitten fortsat er udbredt efter første runde af det franske præsidentvalg. Det løfter flere regionale asiatiske markeder til flerårige højder.Det brede indeks over aktier i Asien og Stillehav-regionen uden for Japan, MSCI-indekset, ligger med et plus på knap 0,4 pct. i det højeste niveau i mere end tre uger.SE OGSÅ BØRSEN PLAY: Mens du sov: Aktiefesten fortsætter "De asiatiske markeder synes stadig at udvise lettelse efter det franske valg. De jublende markeder natten over har også øget optimismen," siger markedsstrateg Jingyi Pan fra IG Ltd. i Singapore ifølge Reuters.Og trods bekymringer over udviklingen i Nordkorea, er der stærkt stigende kurser på samtlige børser med Tokyo i front."En tilbagevenden til et positivt marked var sandsynlig, da usikkerheden er blevet væsentligt reduceret med hensyn til det franske præsidentvalg - der har været den største risikobegivenhed i første halvdel af i år - da et udfald uden overraskelser nu i stigende grad synes sandsynligt," vurderer Okasan Online Securities i et notat ifølge AFP.Nikkei 225-indekset stiger med 0,9 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 1,0 pct.De kinesiske aktører er lidt mere tilbageholdende. Shanghai Composite handles 0,4 pct. højere, mens CSI 300-indekset stiger 0,5 pct. Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong øger samtidig 0,9 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med plusser på 0,1-0,2 pct. tirsdag morgen.TABELIndeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS