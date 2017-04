Råvarer: Lettelsens suk i Frankrig rammer guldprisen

Relateret indhold Artikler

Emmanuel Macrons sejr ved den første franske valgrunde søndag har sendt guldprisen på retur, idet guld ofte anvendes som sikker havn for investorerne i usikre tider.



Og Macrons indledende sejr tolkes i markedet som mindre risiko for en sejr til den nationalistiske kandidat Marine Le Pen, der fik næstflest stemmer ved søndagens første valgrunde og dermed skal kæmpe mod Macron om det franske præsidentembede om knap to uger.



Prisen for en ounce guld er mandag morgen reduceret til 1275,62 dollar mod godt 1285 dollar per ounce søndag aften. Det er det største prisdyk i godt syv uger for det gyldne metal.



Samtidig er oliepriserne kommet sig en smule siden et kraftigt dyk fredag eftermiddag. En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 52,23 dollar mod 51,80 dollar per tønde ved dansk lukketid fredag. Inden dykket midt på eftermiddagen fredag skulle der godt 53 dollar til at købe en tønde Brent-olie.



Den amerikanske referenceolie, WTI, koster mandag morgen 49,86 dollar per tønde mod 49,78 dollar ved dansk lukketid fredag. Inden eftermiddagsdykket fredag kostede en tønde WTI-olie omkring 50,75 dollar.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen desuden sendt en anelse op til 5664 dollar per ton fra 5618 dollar fredag eftermiddag dansk tid.



/ritzau/FINANS