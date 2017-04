Aktier: Udbredt optimisme i Asien efter fransk valg botset fra i Kina

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,2 Topix +0,8 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite -1,6 China CSI 300 -1,3 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,1

Søndagens resultat af det første runde af de franske præsidentvalg har kastet en opløftende stemning af sig på de fleste asiatiske aktiemarkeder - bortset fra i Kina, hvor pilen peger nedad i mandagens handel.Shanghai Composite-indekset falder 1,6 pct., mens CSI 300-indekset dykker med 1,3 pct. Det hænger formentlig sammen med, at lokale faktorer spiller ind og skæmmer for den optimisme, der ellers har spredt sig i resten af Asien.Ifølge Marketwatch er det primært bekymringer i forhold til potentielle politiske indgreb på aktiemarkederne, som ligger bag."Der er ingen tegn på, at de regulerende kræfter vil lette intensiteten af deres kampagne, så jeg tror, at vi er inde i en periode med nedadgående korrektion," vurderer Zhang Gang, der er senioranalytiker hos Central China Securities Co., ifølge Marketwatch.Mens investorerne i Kina altså er noget skeptiske på trods af søndagens franske valgresultat, hvor midterkandidaten Emmanuel Macron ifølge Reuters fik 23,75 pct. af stemmerne, mens højrefløjslederen Marine Le Pen fik 21,5 pct., og de derved går videre til anden og sidste valgrunde, så er der anderledes positiv stemning i blandt andet Japan, hvor Nikkei 225-indekset stiger 1,2 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,8 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Euro styrket af fransk valgresultat TABELIndeksværdi klokken 06.45./ritzau/FINANS