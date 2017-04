Valuta: Euro styrket af fransk valgresultat

Relateret indhold Artikler

Den fælleseuropæiske valuta euro har taget sig et pænt hop efter resultatet af første runde ved et franske valg søndag, hvor midterkandidaten Emmanuel Macron fik de fleste stemmer foran højrekandidaten Marine Le Pen fra det nationalistiske Front National.



Dermed skal de to officielt kæmpe om præsidentposten i Frankrig, men euro reagerer primært på, at Marine Le Pen ikke er i front efter første valgrunde, hvor hun fik 21,5 pct. af stemmerne, mens Emmanuel Macron fik 23,75 pct.



Mandag morgen koster en euro 1,0844 dollar mod 1,0688 dollar per euro ved dansk lukketid fredag - og altså inden resultatet af det franske valg.



Styrkelsen af valutaen er et udtryk for, at Marine Le Pen har varslet et opgør med eurosamarbejdet og lovet en afstemning om Frankrigs EU-medlemskab, hvis hun vinder valget. Det har skabt frygt for euroens fremtid, og derfor reagerer markedet lettet over valgresultatet.



Da styrkelsen var på sit højeste søndag aften kostede en euro 1,0937 dollar - det højeste niveau siden november sidste år, hvor Donald Trump blev valgt som USA's præsident.



Og den efterfølgende lille svækkelse er et udtryk for, at markedets fokus allerede er begyndt at skifte til USA og den muligt forestående skattereform fra netop Donald Trump, der kan ende med at styrke dollar.



"Euro kan blive trykket ned af forventningerne til en amerikansk skatteplan senere i denne uge, der understøtter dollar. De geopolitiske risici øges, så markedet kan trække sig tilbage til, hvor det var før valgresultatet," siger Daisuke Karakama, der er økonom hos Mizuho Bank i Tokyo, til Bloomberg News.



Skæver man til krydset mellem euro og den japanske yen, er dollar da også styrket, siden de danske handlere gik på weekend. Mandag morgen koster en dollar således 110,00 yen mod 109,10 yen per dollar fredag ved 17-tiden.



