Relateret indhold Artikler

Amerikanske nøgletal kan fredag eftermiddag skubbe til renten - men fra morgenstunden peger det på en rolig åbning på obligationsmarkedet - måske med en lille pil op i lyset af den positive stemning i både USA og Asien.



Torsdag lukkede den toneangivende amerikanske tiårige T-bond med en rente på 2,23 pct., og fredag morgen handles renten i 2,24 pct. på markedet i Tokyo, hvilket er så godt som uændret i forhold til dansk lukketid torsdag.



Torsdag klatrede den toneangivende danske rente op, efter at den ellers var faldet en smule fra morgenstunden. Renten på statsobligationen med udløb i 2027 lukkede torsdag i 0,54 pct., hvilket var 4 basispoint højere end det niveau, som obligationerne gik på påske med i sidste uge - helt det samme niveau, som renten lukkede i onsdag i denne uge.



I eftermiddag kommer der amerikanske PMI-tal fra industrien gældende april. Indekset tager temperaturen på de amerikanske virksomheders humør, og det ventes ifølge et estimat fra Bloomberg News at stige til 53,8 fra tidligere 53,3.



"Ser vi et nyt fald i det amerikanske PMI-indeks vil det blive taget lidt ilde op, og det kan presse renterne sydover, og det kan også svække dollar en smule," skriver Sydbank i en kommentar til udviklingen på obligationsmarkedet fredag.



PMI og Fransk valg



I løbet af formiddagen kommer der desuden foreløbige PMI-tal for april fra både Tyskland og eurozonen. Derudover vil investorerne have blikket vendt mod første valgrunde i Frankrig på søndag, hvilket kan få investorerne til at holde sig lidt på sidelinjen, vurderer Morten Hessner, der er seniorstrateg i Nordea.



"Vi forventer, at den franske højrefløjskandidat Marine Le Pen kommer videre til anden runde af valget om 14 dage, men at hun her taber. Markederne overgør efter vores vurdering den politiske risiko i Europa, og det er derfor også vores forventning, at det vil give en vis lettelse på aktiemarkedet, når først anden valgrunde også er overstået i Frankrig. Men der er altså 14 dage til," påpeger han i en kommentar.



"Om noget vil skudepisoden i Paris i går øge investorerne ønske om ikke at have for meget risiko på bøgerne hen over weekenden," vurderer Morten Hessner.



/ritzau/FINANS