Valuta: Investorerne venter på weekendens franske valggyser

Der er forholdsvis stille på de internationale valutamarkeder fredag morgen. Investorernes fokus er rettet mod weekendens første runde af det franske præsidentvalg.



"Euro-bevægelser vil sandsynligvis være begrænset til justeringer af positioner, mens vi nærmer os den første runde af Frankrigs præsidentvalg," noterer valutastrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo over for Reuters.



Han tror på et scenarie, hvor den centrumorienterede Emmanuel Macron og den højrenationalistiske kandidat Marine Le Pen klarer sig gennem nåleøjet til anden runde i en forholdsvis tæt afstemning.



"Men hvis Le Pen skulle komme gennem første runde og vinde med en bred margin, kan markedspåvirkningen være stor," vurderer Masafumi Yamamoto.



Ifølge opinionsmålinger er det mest sandsynlige resultat af søndagens første runde netop, at Emmanuel Macron og Marine Le Pen skal ud i anden runde af præsidentvalget 7. maj.



Markedet har dog lært af bitter erfaring fra sidste års amerikanske præsidentvalg og den britiske brexit-folkeafstemning, at vælgernes ubeslutsomhed og en lav valgdeltagelse kan fange markederne på det forkerte ben.



Euro koster fredag morgen 1,0715 dollar mod 1,0765 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 109,20 yen mod 109,15 yen torsdag eftermiddag, mens der går 117,00 yen på en euro fredag morgen mod 117,50 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS