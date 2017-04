Råvarer: Rolig afslutning på nervøs handelsuge

Relateret indhold Artikler

Priserne på de mest handlede råvarer ligger forholdsvis stille fredag morgen.



I oliemarkedet er priserne så godt som uændrede på ugens sidste dag efter en handelsuge, hvor tvivlen om, at den Opec-ledede produktionsnedskæring har den ønskede effekt og er i stand til at genoprette balancen på markeder, igen er blusset op.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 53,00 dollar mod 52,80 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 50,70 dollar mod 50,80 dollar torsdag eftermiddag.



Guld- og ædelmetaller viger som følge af stigende risikolyst og højere amerikanske renter.



En ounce guld står fredag morgen i 1280 dollar mod 1283 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen fredag morgen sendt en anelse op til 5609 dollar per ton fra 5593 dollar torsdag eftermiddag.



