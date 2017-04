Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Der er udsigt til let vigende renter på det danske obligationsmarked torsdag morgen, efter at de amerikanske statsrenter hen over natten er kravlet lidt ned sammenlignet med onsdagens børslukning herhjemme.



Torsdag morgen bliver de amerikanske statsobligationer - målt på den tiårige T-bond - handlet med en rente på godt 2,20 pct. Det er 2 basispoint lavere, end da der blev lukket for handlen i Danmark onsdag.



Derved giver det et lille fingerpeg om, at der også kan være lagt op til små rentefald herhjemme, hvor den ledende statsobligation med udløb i 2027 onsdag sluttede med en rente på 0,50 pct., hvilket lå 3 basispoint over tirsdagens slutniveau.



"Obligationsrenterne steg i går i takt med aktiekursstigningerne, især i Tyskland og Danmark," noterer Handelsbanken i sin morgenmelding torsdag.



Torsdag kommer der en stribe nøgletal fra begge sider af Atlanten. Det er imidlertid først ud på eftermiddagen, at de rigtigt interessante økonomiske data bliver offentliggjort.



Fra USA kommer der de seneste tal for nytilmeldte ledige, Philadelphia Fed-indekset for april og ledende indikatorer for marts.



Derudover bliver der præsenteret foreløbige tal for forbrugertilliden i eurozonen i april. Den ventes at lande på nogenlunde samme negative niveau, som måneden før ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



"Tilliden har ligget nogenlunde fladt siden årsskiftet på trods af stigende energipriser. På det seneste er energipriserne så faldet, så det burde ikke kunne trække nedad i optimismen blandt husholdningerne."



"Den politiske usikkerhed har endnu påvirket tilliden negativt, og det vil nok heller ikke ske, så længe meningsmålingerne til det franske parlamentsvalg ikke peger på yderligere medvind til Marine le Pen og hendes parti," skriver Handelsbanken.



