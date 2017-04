Aktier: Indledende tab i Asien vendt til gevinster

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,2

De asiatiske aktier har slettet indledende tab og er kravlet lidt højere i løbet af torsdagen, hvor der opstod tegn på modstand på nogle markeder, mens en stabilisering i råvarepriserne - især olie - gav anledning til discountjagt blandt investorer."I betragtning af den binære risiko med det franske præsidentvalg og geopolitiske bekymringer over Nordkorea forbliver investorerne på sidelinjen. Men vi ser muligheder i Asien og især i de kinesiske aktier, hvor virksomhedernes indtjening forventes at være stærk i år," siger investeringschef Fan Cheuk Wan fra HSBC i Hongkong til Reuters.I Tokyo er investorerne positive efter stærke handelsdata, der tyder på øget aktivitet i fremstillingssektoren.Bilproducenterne ligger med brede stigninger. Honda handles 1,2 pct. højere, og Toyota klatrer 1,4 pct. op.Kamera- og optikproducenten Canon kan se på en gevinst på hele 3,3 pct., efter at den japanske business-avis Nikkei melder om næsten en fordobling af Canons driftsresultatet for første kvartal, hovedsageligt på grund af effekten af købet af Toshibas medicinaludstyrs-virksomhed.Nikkei 225 stiger 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,5 pct.De kinesiske aktører er lidt mere tilbageholdne. Shanghai Composite handles 0,1 pct. lavere, mens CSI 300-indekset stiger 0,3 pct., og Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong er øget 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks 0,1 pct. lavere, mens Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,4 pct., og Singapores Strait Times øger 0,3 pct.Sydneys ASX 200-indeks slutter dagen med en gevinst på 0,2 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på under 0,1 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Råvarer: Varierende prisfald med markant dyk i olien LÆS OGSÅ: Valuta: Få og små bevægelser i meget stille marked TABELIndeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS