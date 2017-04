Råvarer: Varierende prisfald med markant dyk i olien

Relateret indhold Artikler

Råvaremarkederne ligger med et markant fald i oliepriserne torsdag morgen, mens ædelmetallerne viger let på grund af lidt højere amerikanske renter.



Den ugentlige olielagerstatistik fra det amerikanske energiministerium, der blev offentliggjort onsdag eftermiddag, sendte oliepriserne ned.



Godt nok var et fald i lagrene af råolie på 1,0 mio. tønder i den forgangne uge præcis som ventet blandt økonomerne, men lagrene af benzin steg til gengæld 1,5 mio. tønder, mens lagrene af destillater, der blandt andet inkluderer fyringsolie, blev reduceret med 2,0 mio. tønder.



Der var ventet et fald i benzinlagrene på 1,6 mio. tønder og et fald i destillatlagrene på 0,8 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 53,35 dollar mod 54,75 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 50,75 dollar mod 52,25 dollar onsdag eftermiddag.



Guld og andre ædelmetaller ligger fortsat relativt højt hjulpet af den geopolitiske usikkerhed med Nordkorea og det franske præsidentvalg i centrum. Men et lille rekyl i den amerikanske rente reducerer efterspørgslen efter guld en anelse.



En ounce guld står torsdag morgen i 1280 dollar mod 1281 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller bliver kobberprisen torsdag morgen trukket ned til 5552 dollar per ton fra 5591 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS