Valuta: Få og små bevægelser i meget stille marked

Der hersker en markant stilhed på de internationale valutamarkeder torsdag morgen, hvor den amerikanske dollar får en beskeden del af det tabte tilbage i takt med, at renten på de amerikanske T-bonds giver et let rekyl efter de seneste dages kraftige rentefald.



Men generelt er det endog meget stille, og bevægelserne mellem de store valutaer er få og små.



En udpræget mangel på friske økonomiske nyheder får investorerne til at slå sig ned på sidelinjen, mens weekendens første runde af de franske præsidentvalg løber af stablen.



I de seneste meningsmålinger holder den centrum-orienterede Emmanuel Macron fast i sin favorit-status til at løbe med den endelige sejr. Men et tæt opløb skaber usikkerhed, hvilket tynger euro en anelse, idet millioner af franske vælgere fortsat er uafklarede, hvilket gør valget til det mest uforudsigelige i Frankrig i årtier.



Og med de seneste overraskelse i såvel den britiske brexit-afstemning og det amerikanske præsidentvalg er frygten for et potentielt overraskende resultat overhængende, hvilket spreder uro på markederne.



Fra USA viser Federal Reserves økonomiske barometer - Beige Book - et uændret tempo i vækstbilledet, men nu med strammere arbejdsmarked, og arbejdsgiver-problemer med udfylde ufaglærte stillinger.



"Der var en vending i den seneste tendens til flugt mod sikkerhed onsdag. Man kan se det afspejlet i den amerikanske rentekurve, da renterne steg lidt efter udgivelsen af Beige Book," siger investeringschef Bill Northey fra US Bank i Montana til Reuters.



Euro koster torsdag morgen 1,0715 dollar mod 1,0720 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 108,95 yen mod 109,00 yen onsdag eftermiddag.



Dermed går der 116,75 yen på en euro torsdag morgen mod 116,85 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS