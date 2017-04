Relateret indhold Artikler

En periode med øget global usikkerhed - blandt andet som følge af sabelraslen mellem Nordkorea og USA og et forestående præsidentvalg i Frankrig - har sendt renterne på tiårige japanske statsobligationer i minus.



Det skriver Bloomberg News.



Det er første gang i fem måneder, at renterne på de tiårige papirer er negative, og udviklingen hænger til dels sammen med, at investorerne på det seneste har købt amerikanske statsobligationer i lyset af manglende risikovillighed, hvilket har sendt renterne mod syd.



"Som følge af den tætte korrelation mellem japanske og amerikanske statsobligationer er det ikke den store overraskelse, at renten på den tiårige japanske rammer 0 pct.," siger Naoya Oshikubo, der er rentestrateg hos Barclays, til Bloomberg News.



En anden del af forklaringen på de lave renter på japanske statsobligationer er, at landets centralbank, Bank of Japan, løbende køber obligationer, som led i et opkøbsprogram der skal løfte Japans inflation fra et niveau omkring 0 pct.



Centralbanken har som målsætning at holde renten omkring 0 pct. og har tidligere meldt ud, at den kan skære i sit opkøbsprogram, hvis renten bliver negativ.



Katsutoshi Inadomi fra banken Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities vurderer over for Bloomberg News, at Bank of Japan formentlig vil kunne lade renten falde til minus 0,1 pct., før den vil ændre sin nuværende pengepolitik.



