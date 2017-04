Aktier: Britisk valg skaber yderligere usikkerhed i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix +0,1 Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite -1,0 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex -0,9 Sydkoreas Kospi -0,5 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -0,7

De asiatiske aktieinvestorer reagerer onsdag morgen med forsigtighed på Storbritanniens beslutning om at holde et hurtigt parlamentsvalg.Udskrivelsen har øget de i forvejen store globale usikkerheder, og den politiske kalender var allerede tung for 2017 med kommende afstemninger i Frankrig og Tyskland, som begge kan får store konsekvenser for euroområdet."Markedet kan ikke lide usikkerhed. Investorer var allerede oppe at køre over det franske præsidentvalg, og nu har det britiske valg skabt yderligere usikkerhed i Europa," siger analytiker Yutaka Miura fra Mizuho Securities ifølge AFP.Den første runde af det franske præsidentvalg finder sted søndag.I Tokyo har aktierne flirtet med både plus og minus i morgenens løb. Starten var negativ, men analytikere vurderede, at det japanske marked har ramt bunden, og yderligere udsalg synes at være sat på hold."Tekniske indikatorer viser, at markedet er oversolgt, og investorer vil sandsynligvis skifte opmærksomhed over mod virksomheder, der med stor sandsynligvis kan rapportere om stærk indtjening," siger teknisk analytiker Yutaka Miura fra Mizuho Securities til Reuters.Nikkei 225 ligger med et plus på knap 0,1 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med en stigning på godt 0,1 pct.De kinesiske børser er til gengæld generelt negative. Shanghai Composite handles 1,0 pct. lavere, mens CSI 300-indekset falder 0,8 pct., mens status for Hang Seng-indekset på børsen i Hongkong et et fald på 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks 0,9 pct. lavere, Sydkoreas Kospi-indeks og Singapores Strait Times falder på 0,5 pct., mens Sydneys ASX 200-indeks ligger med et tab på 0,7 pct.De amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på omkring 0,1 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar sendt på retur af britisk valg og vigende renter LÆS OGSÅ: Råvarer: Overraskende store lagre presser oliepriser ned TABELIndeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS