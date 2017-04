Valuta: Dollar sendt på retur af britisk valg og vigende renter

Relateret indhold Artikler

Dollar ligger tæt på et tre ugers lavpunkt onsdag morgen, hvor den amerikanske valuta må vige for pund sterling i kølvandet af premierminister Theresa Mays overraskende udskrivelse af valg forud for Brexit-forhandlingerne.



Samtidig falder de amerikanske renter i kølvandet af den fortsatte geopolitiske uro med Nordkorea i hovedrollen, hvilket er med til at reducere investorernes dollarbegejstring.



Den britiske valuta steg til mere end seks måneders højde efter premierminister Mays valgudskrivelse, der i hendes øjne vil "sikre den stærke og stabile ledelse", der anses som nødvendig for forhandlingerne med EU om vilkårene for Storbritanniens farvel til EU-samarbejdet.



"May's beslutning om at holde valg sendte sterling et trin op," siger chefhandler Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Og mens det ellers noget forslåede pund får en anelse af tidligere tiders glans tilbage, fortsætter de altid frygtsomme investorer med at fokusere på udviklingen i de nordkoreanske provokationer, som får USA til at rasle med sablerne.



"I baggrunden har vi stadig andre problemer som Nordkorea, som kan tynge på risikolysten, ligesom det franske valg også kan," vurderer Masafumi Yamamoto.



Weekendens mislykkede nordkoreanske missiltest var ifølge den amerikanske forsvarsminister Jim Mattis et forsøg på at "fremprovokere noget".



Forsvarsministeren lovede, at USA vil arbejde sammen med Kina for at reducere spændingerne.



Fra Frankrig viser meningsmålinger, at den højrenationalistiske Marine Le Pen og den centrumorienterede Emmanuel Macron står til at kvalificere sig til det endelige præsidentvalg, når første runde af valget løber af stablen søndag.



Men afstanden til den konservative Francois Fillon og den venstreorienterede Jean-Luc Melenchon er reduceret.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,2825 dollar mod 1,2760 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,0720 dollar mod 1,0695 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 108,50 yen mod 108,75 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 116,30 yen på en euro onsdag morgen mod 116,35 yen tirsdag eftermiddag og 0,8360 pund på en euro onsdag morgen mod 0,8380 pund tirsdag eftermiddag.



