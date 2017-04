Relateret indhold Artikler

Det amerikanske obligationsmarked har udviklet sig stort set fladt siden dansk børslukketid onsdag før påske.



Tirsdag morgen i asiatisk handel ligger den tiårige amerikanske T-bond med en rente på 2,24 pct., hvilket den også lå i før påskeferien.



I løbet af påskeferien er der kommet flere amerikanske nøgletal. Det gjaldt blandt andet en foreløbig opgørelse af forbrugertillidsindikatoren fra University of Michigan. Det blev offentliggjort torsdag og viste en stigning til 98,0 i april fra 96,9 måneden før.



Analytikerne havde ventet et indeks på 96,5 ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Fredag kom der en opgørelse over udviklingen i forbrugerpriserne i marts. De viste sit at være faldet med 0,3 pct. på månedsbasis mod en ventet flad udvikling.



På årsbasis var der tale om en stigning i priserne på 2,4 pct. mod en ventet stigning på 2,6 pct.



Detailsalget viste sig fredag endvidere at være faldet med 0,2 pct. på månedsbasis i marts. Det var helt i overensstemmelse med forventningerne.



/ritzau/FINANS