Råvarer: Kina-nyt løfter prisen på aluminium

Det er beskedne udsving, der tirsdag morgen generelt præger råvaremarkederne. En undtagelse er dog markedet for aluminium.



I Shanghai var prisen på aluminium på et tidspunkt tirsdag steget 2,6 pct. til 1958,50 dollar per ton, mens stigningen siden er aftaget en smule til 1954 dollar.



Stigningen skal ifølge Bloomberg News ses i lyset af, at Kina har sat en bremse for etablering af udsmeltningsanlæg for at begrænse overudbuddet.



Kobberprisen stiger desuden 0,6 pct. til 5726,50 dollar per ton efter et fald i lagerbeholdningerne i Shanghai og opløftende nøgletal for væksten i Kina i første kvartal.



Nøgletal viste mandag en vækst i den kinesiske økonomi i første kvartal på 6,9 pct., hvilket var lidt mere end de 6,8 pct., som økonomien voksede kvartalet før. Der var ventet en vækst på 6,9 pct. ifølge Bloomberg News.



På oliemarkedet har der ikke været de store udskejelser, siden det danske marked lukkede onsdag før påske.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 55,26 dollar mod 55,58 dollar onsdag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,58 dollar mod 52,84 dollar onsdag eftermiddag.



På guldmarkedet er der også små bevægelser. Tirsdag morgen koster en ounce guld 1283,15 dollar mod 1286 dollar per ounce onsdag før påskeferien.



/ritzau/FINANS