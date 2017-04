Valuta: Geopolitisk uro løfter yen

Relateret indhold Artikler

Den japanske yen har atter fået bekræftet sin status som sikker havn i påskedagene, hvor spændingerne mellem USA og Nordkorea og til dels usikkerhed om udfaldet af det franske præsidentvalg fik investorerne til at søge i sikkerhed i yen.



Samtidig fik kommentarer fra den amerikanske præsident Donald Trump onsdag aften dollar på hælene, da Trump gav udtryk for, at han synes, at den amerikanske valuta er blevet for stærk.



Siden har USA's finansminister Steven Mnuchin dog blødt lidt op på den vurdering i et interview med Financial Times mandag. Her erklærer Mnuchin sig enig med Trump i, at dollarens styrke rammer den amerikanske eksport på den korte bane, men han siger samtidig, at han ser dollarens styrke som et plus på den længere bane.



Dollar har efterfølgende rettet sig lidt, men ligger samlet svækket mod yen i påskedagene. Der går 108,92 yen på en dollar mod 109,51 yen onsdag eftermiddag ved 17-tiden.



Yen er styrket til 116,09 yen for en euro mod 116,28 yen onsdag eftermiddag, mens euro ligger i 1,0617 dollar mod 1,0609 dollar onsdag.



Tirsdag indleder USA og Japan samtaler om landenes økonomiske samhandel. USA's vicepræsident, Mike Pence, og Japans finansminister og vice premierminister, Taro Aso, deltager, og der ventes ifølge Reuters et fælles kommuniké fra mødet.



/ritzau/FINANS