Obligationer: Begivenhedsløst påskemarked kan give rentedyk

Der er lagt op til endnu en stille dag på obligationsmarkedet, hvor renten på den danske statsobligation fortsat ventes at falde en smule, da investorerne søger at parkere deres kapital i sikre havne hen over påsken.



I går lukkede renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation med udløb i 2027 i 0,48 pct., hvilket var et fald på 2 basispoint i forhold til mandagens lukkeniveau.



Investorer søger i stigende grad mod obligationer, da den politiske usikkerhed stiger. Hertil bidrog en ny meningsmåling i Frankrig, som viste stigende valgchancer til indvandrerkritiske Front Nationales Marine Le Pen eller wildcardet fra yderste venstrefløj, Jean-Luc Mélenchon.



Tirsdag advarede nordkoreanske medier om et atomangreb på USA som gengældelse på ethvert tegn på amerikansk aggression, og Det Hvide Hus signalerede villighed til yderligere angreb på Syrien, skulle landets regering bruge kemiske våben eller udrulle tøndebomber.



De mange begivenheder øger bekymringerne om, at Trump-regeringens fokus på Syrien og Nordkorea vil få indflydelse på løfterne om skattelettelser og infrastrukturudgifter.



"Alt, hvad der skubber os væk fra mulige finanspolitiske stimuli forårsager en yderligere tilbageførsel af handel indgået på basis af forventet stimuleret økonomisk opsving," siger Mike Lorizio, der er obligationschef hos Manulife Asset Management i Boston til Reuters.



Den amerikanske toneangivende tiårige T-bond lukkede i en rente på 2,30 pct. i New York efter at være faldet 6 basispoint siden mandagens slutniveau.



Efter en stille påskeuge på nøgletalsfronten kommer der onsdag og de kommende dage indikationer om udviklingen i inflationen og den økonomiske vækst i USA.



Programmet byder blandt andet på producentpriser, forbrugerpriser og detailsalg.



